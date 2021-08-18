Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri teması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ele alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede BAE'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.