Başkan Erdoğan’dan Birleşik Arap Emirlikleri teması: Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.