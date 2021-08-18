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İsveç'te sel felaketi: Arabalar suya gömüldü! Cadde ve sokakları su bastı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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İsveç’te sel felaketi: Arabalar suya gömüldü! Cadde ve sokakları su bastı

İsveç'in güneyindeki Gavle kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, yollarda çökme meydana geldi. İşte afet bölgesinden fotoğraflar...

İsveç'in güneyinde yer alan Gavle kentinde aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Selin vurduğu bölgelerde yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Bazı binaların bodrum katlarında su baskınları yaşanırken, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı.

Polis, farklı noktalarda yolların çökmesi nedeniyle vatandaşlardan evde kalmalarını ve araç kullanmamalarını istedi.

Gavle, başkent Stockholm'ün yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde bulunuyor.


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