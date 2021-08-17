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Facebook’tan flaş karar! Taliban’la ilgili içerikler yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Facebook’tan flaş karar! Taliban’la ilgili içerikler yasaklandı

Sosyal paylaşım platformu Facebook, terör örgütü olarak kabul ettği Taliban'a ait hesaplar ile Taliban’a destek veren içerikleri yasakladığını açıkladı.

Facebook sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamasında, Taliban'ın ABD kanunlarına göre terör örgütü olarak kabul edildiğini ve riskli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden yararlanmasının yasaklandığını belirtti.

Sözcü, Taliban'a, temsilcilerine ait veya onun adına açılan hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını ifade etti.

Grubun Afganistan'ın kontrolünü hızla ele geçirmesinin ardından teknoloji firmaları, Taliban'la ilgili içeriklerle nasıl başa çıkacaklarına dair ciddi sorularla karşı karşıya kalmıştı.

AFGAN UZMANDAN DESTEK ALDILAR

Sözcü, yerel dilleri konuşan ve yerel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olan bir grup Afgan uzmanla çalışarak platformda ortaya çıkan sorunların tespiti ve uyarılması konusunda yardım aldıklarını ifade etti.

Hükümetlerin tanınması konusunda kararlar almadıklarını vurgulayan sözcü, ancak "uluslararası toplum otoritesini" takip ettiklerinin altını çizdi.

INSTAGRAM VE WHATSAPP DAHİL

Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu söyledi.

Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını kullanıyor.

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