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İngiltere’den Pakistan’a Taliban çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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İngiltere’den Pakistan’a Taliban çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Afganistan hakkındaki görüşmesinde, Pakistan'ın Taliban'ı meşru bir hükümet olarak tanımamasına yönelik çağrıda bulundu.

Dünya liderleri Afganistan'daki durumu görüşmeye devam devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Boris Johnson ve Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın Afganistan'ın durumuna yönelik görüşme sırasında, Johnson'ın Khan'a Taliban'ın meşru bir hükümet olarak tanımamasına yönelik çağrıda bulunduğu belirtildi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın Pakistan'a "Taliban rejimini tek taraflı olarak tanımaması gerektiğini açıkça belirttiği" ifade edildi.

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Başbakanlık Ofisi, "Başbakan Johnson, Afganistan ve daha geniş bir bölgede insani bir felaketi önlemek için uluslararası ortaklarla çalışma taahhüdünü vurguladı. Afganistan'daki yeni hükümetin herhangi bir şekilde tanınmasının yalnızca tek taraflı değil, uluslararası bir temelde gerçekleşeceğinin de altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Ofis, Johnson'ın gelecekteki herhangi bir Taliban hükümetinin, insan hakları ve kapsayıcılık konularında uluslararası kabul görmüş standartları desteklemek zorunda olacağını belirttiğini aktardı.

Ofis ayrıca, Johnson ve Khan'ın İngiltere ve Pakistan hükümetleri olarak gelişen durum hakkında önümüzdeki günlerde yakın temas halinde olacakları konusunda anlaştıklarını belirtti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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