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Fransa’da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.08.2021
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Fransa’da polis ’dur’ ihtarına uymayan araca ateş açtı

Fransa’nın Rosny-Sous-Bois bölgesinde polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in doğu banliyölerinden Rosny-Sous-Bois'te polis, dur ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda bir polis memuru yaralanırken, sürücü aracıyla kaçmayı başardı.

OLAY ANI KAMERADA

Polisin ateş açtığı anlar ise, olay anında bölgede bulunan bir yolcu otobüsünün içinden anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin birkaç el kaçan araca doğru ateş ettiği ve yolcuların ise panikle kendilerini korumak için otobüste yerlere yattığı görüldü.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Polis dur ihtarına uymayan araca ateş açtı POLİS 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ARACA ATEŞ AÇTI

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