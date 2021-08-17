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Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh kendisini Afganistan’ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh kendisini Afganistan’ın geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Afganistan’ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti.

Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, "Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum" dedi.

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