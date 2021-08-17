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SON DAKİKA: Güney Atlantik’te 6.1 büyüklüğünde deprem | Tsunami uyarısı geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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SON DAKİKA: Güney Atlantik’te 6.1 büyüklüğünde deprem | Tsunami uyarısı geldi

Son dakika deprem haberi | Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.

EMSC, depremin Güney Sandwich Adaları'nın bulunduğu bölgede ve yaklaşık 96 kilometre kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

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