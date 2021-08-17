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Fransa’da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

İHA
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Giriş: 17.08.2021 21:14
Güncelleme:17.08.2021 21:14
Fransa’nın Rosny-Sous-Bois bölgesinde polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in doğu banliyölerinden Rosny-Sous-Bois'te polis, dur ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda bir polis memuru yaralanırken, sürücü aracıyla kaçmayı başardı.

OLAY ANI KAMERADA

Polisin ateş açtığı anlar ise, olay anında bölgede bulunan bir yolcu otobüsünün içinden anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin birkaç el kaçan araca doğru ateş ettiği ve yolcuların ise panikle kendilerini korumak için otobüste yerlere yattığı görüldü.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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