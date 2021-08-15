Taliban Kabil’i nasıl ele geçirdi? Coşkun Başbuğ A Haber’de ABD’nin oyununu deşifre etti

TALİBAN KABİL'İ ALIRSA NE OLUR?

Kabil Taliban'ın eline geçerse ne olur? Bölgede son durum ne? Araştırmacı Settar Mengli, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabil'de uluslararası arenanın da açıklamalarına göre eğer zorla hükümet kurulur yani zorla Kabil'e girilirse askeri güç kullanılırsa Taliban yönetiminin uluslararası arena tarafından tanınmayacağına dair haberler yayınlandı. Bunu halk olarak Taliban'ın Kabil'e askeri bir müdahale ile girmeyeceğine dair söylentiler var. Ama aynı zamanda halkın arasında gerçekten de çok ciddi endişeler bulunmakta. Halk insanlar bir çıkış yolu arıyor bu da bir gerçek.