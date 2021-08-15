Taliban Kabil'i nasıl ele geçirdi? Coşkun Başbuğ A Haber'de ABD'nin oyununu deşifre etti
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve gazeteci Ahmet Mengli A Haber canlı yayınında Taliban'ın Kabil'e girmesini ve arkasındaki derin planı deşifre etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Başbuğ, ABD'nin düzenini kurduğu için çekilme kararını aldığını vurguladı.
A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve gazeteci Ahmet Mengli, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesini değerlendirdi.
CIA'İN RAPORLARINDAN DAHA HIZLI GELİŞTİ
ABD'nin 'tiyatro çekilme' kararına dikkat çeken Başbuğ, "Bu süreç Türkiye'yi yakından ilgilendirecek. Afganistan hem siyasi hem askeri olarak yakından ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Afganistan'ın bu duruma düşeceği belliydi. Devam eden süreçte yaşananlar buralara gelineceğini belirtiyordu. ABD burada bir tiyatro tarzı çekilmeyle Afganistan'dan döneceğini açıklamasıyla birlikte CIA bir rapor yayınladı. Taliban'ın Afganistan'ı 6 ila 1 yıl arasındaki süreçte kontrol edeceğini açıkladı. O kadar hızlı gelişmeler oldu ki CIA raporunu yeniledi. 3 ay ila 1 yıl denildi. Ancak Taliban hızlı ilerledi ve CIA'in raporu yine tutmadı. Ve Kabil Taliban'ın kontrolünde denilebilecek bi noktaya gelindi." şeklinde konuştu.
TALİBAN NASIL BU KADAR İLERLEDİ?
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesindeki ABD oyununu işaret eden ABD'nin Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Bu süreç nasıl bu şekilde hızlı ilerledi ve arka planda ne var?" sorusunu cevapladı.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Başbuğ, "ABD 'çekileceğim' dediği andan itibaren savunduğumuz bir nokta vardı. ABD 20 yıldır iliklerine kadar işlediği ülkede kendi çıkarına yönelik bir düzen kurmadan asla geri çekilmez. ABD sahadan çekilmiş olsa da bıraktığı tortu ve sahadaki vekalet savaşçıları ABD adına bu süreci götürecektir demiştik. ABD açısından dünkü düşman Taliban bugün için bir dost yapı haline dönüştürülmüş durumda. Biden, ABD Başkanı olmadan önceki bir yazısında 'ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesi gerektiğini ve bölgede yerel unsurlarla bir süreç yürütmeli' demişti. Süreç de bu şekilde ilerliyor. dedi.
KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI
A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Ahmet Mengli Kabil'deki son durumu aktardı.
Savaş ortamının bulunmadığını belirten Mengli, "Kabil'de şuan kurumlar devlet bankaları kapanmış durumda. Sokaklarda savaş ortamı yok. Çatışmalar yok. Sabah saatlerindeki panik havası kalktı. Hali hazırdaki İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Savaşsız bir şekilde güç aktarımı olacağını duyurdu. Kabil sakinlerinin paniğe kapılmamaları gerektiği açıklandı ancak henüz kime devredileceği söylenmedi." dedi.
Taliban'ın da katıldığı toplantının başladığını belirten gazeteci Ahmet Mengli, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme yapılıyor. Eski Cumhurbaşkanı ve diğer Afgan politika liderleri, Taliban liderleri ve Cumhurbaşkanı Gani'nin olduğu belirtildi." şeklinde konuştu.
TALİBAN KABİL'İ ALIRSA NE OLUR?
Kabil Taliban'ın eline geçerse ne olur? Bölgede son durum ne? Araştırmacı Settar Mengli, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kabil'de uluslararası arenanın da açıklamalarına göre eğer zorla hükümet kurulur yani zorla Kabil'e girilirse askeri güç kullanılırsa Taliban yönetiminin uluslararası arena tarafından tanınmayacağına dair haberler yayınlandı. Bunu halk olarak Taliban'ın Kabil'e askeri bir müdahale ile girmeyeceğine dair söylentiler var. Ama aynı zamanda halkın arasında gerçekten de çok ciddi endişeler bulunmakta. Halk insanlar bir çıkış yolu arıyor bu da bir gerçek.
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