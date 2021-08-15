16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katar Emiri Temim'den sel felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Katar Emiri Temim'den sel felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
ABONE OL
Katar Emiri Temim’den sel felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan Erdoğan’a taziye mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Türkiye-Katar dayanışması Karadeniz'deki sel felaketi sonrası da kendini gösterdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, Erdoğan'a gönderdiği telgrafta sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.


Başkan Erdoğan’dan kritik kabul BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK KABUL
Başkan Erdoğan hudut birliklerine seslendi BAŞKAN ERDOĞAN HUDUT BİRLİKLERİNE SESLENDİ
Başkan Erdoğan’dan Afganistan mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN MESAJI
Sel bölgesine hangi destekler sağlanacak? SEL BÖLGESİNE HANGİ DESTEKLER SAĞLANACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA