Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alan Başkan Erdoğan hudut birliklerine seslendi: Yalan terörü Türkiye’de estiriliyor





'24 SAAT İÇİNDE 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda Gara bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz devam edecek. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rusya Federasyonu uçağının Rus ve Türk mürettebatının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akar, taziye dileklerini de iletti.