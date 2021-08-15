Kudüs'te orman yangını: 4 yaralı! 10 bin Yahudi yerleşimci ve bir hastane tahliye edildi
İsrail işgali altındaki Kudüs'te ormanlık alanda çıkan yangında 4 kişi yaralanırken, yangın nedeniyle 10 bin Yahudi yerleşimci ve bir hastane tahliye edildi.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yüzlerce ev ve Itanim Hastanesi tahliye edildi.
Yangında 4 kişi yaralanırken, yaklaşık 10 bin Yahudi yerleşimci evlerinden tahliye edildi.
İsrail'e bağlı İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Yangının yayılması nedeniyle Kiryat Yarim, Beit Meir ve Ramat Raziel'deki evler tahliye edildi, olay yerinde 10 uçak, onlarca itfaiye ve kurtarma ekibiyle birlikte yangını söndürmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Yangında yükselen dumanlar, Kudüs, Beytüllahim ve çevresindeki bölgeleri kaplarken, Mescid-i Aksa'nın üzerinde duman bulutu oluştu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Kudüs'te çıkan orman yangın ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Bennett'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Naftali Bennett birkaç dakika önce kabine toplantısını yarıda kesti ve şu anda Kudüs dağlarındaki yangınla ilgili istişareler yürütüyor. İstişarelerden sonra, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı, Polis Müfettişi, İtfaiye ve Kurtarma Komiseri, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla durum değerlendirmesi yapılacak" denildi.
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