Nikol Paşinyan Ermenistan'da yeniden Başbakan oldu

Ermenistan'da 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen erken parlamento seçiminin akabinde, Paşinyan parlamentoda sağladığı milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.

15 GÜN İÇERİSİNDE YENİ HÜKÜMET KURULACAK

Ülkenin anayasasına göre, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulması gerekiyor.

BİRİNCİ OLDU

Ermenistan'da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,91'ini alarak birinci olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın "Ermenistan İttifakı" yüzde 21,09 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olmuştu.

Buna göre, Sivil Sözleşme Partisi 71, "Ermenistan İttifakı" 29, "Onurum Var İttifakı" da 7 sandalyeye sahip olmuştu.