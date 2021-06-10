10 Haziran 2021, Perşembe
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Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika gelişmesini duyurdu. Bakanlık, askerlerinin iki ülke sınırının istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını kamuoyu ile paylaştı. Provokatif saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı

SON DAKİKA HABERİ | Ermenistan ateşkesi ihalal etti. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından geldi.

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.

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