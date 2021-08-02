NASA verileri paylaştı: Dünya alevlere teslim!

İTALYA YANGINLARLA BOĞUŞTU

İtalya'nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 800'den fazla noktada yangın meydana gelirken, itfaiye ekipleri Sicilya'da 250, Puglia ve Calabria'da 130, Lazio'da 90 ve Campania'da 70 yangına müdahale etti.

Yerel basında çıkan haberlerde de Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya bölgesinin farklı noktalarında çıkan yangınlar neticesinde binlerce hektar arazinin kül olduğu belirtildi.

Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında 24 Temmuz'da çıkan yangında 20 bin hektar arazi yandı, 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele için İtalya kendi uçaklarına ek olarak AB ülkelerinden de yangın söndürme uçağı istedi.

Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Solinas da yangında oluşan zararı şu an için hesaplamanın mümkün olmadığını belirterek, zararlarının telafisi için merkezi hükümetten acil ekonomik destek talep etti.