Son dakika: KKTC’den flaş Kovid-19 kararı! Aşı olmayanlara PCR testi ücretli olacak

"İKİNCİ DOZ AŞILAR 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"



Aşılamaya ilişkin de bilgi veren Saner, ülke genelinde 172 bin kişiye bir doz, 145 bin kişiye ise iki doz aşısı yapıldığını açıkladı.

Ellerinde 45 bin doz daha Sinovac aşısı bulunduğunu dile getiren Saner, "Bu aşılardan 35 bini ikinci doz olarak ayrılmış bulunmaktadır. İkinci doz aşıların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Böylece 217 bin kişiyi çift doz aşılamış olacağız" dedi.