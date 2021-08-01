Edirne'de Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

3 EL DAHA ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Adasarhanlı Köyü Muhtarı Emrullah Özgün, köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, Durgun ve Şener'in Meriç Nehri kenarına oturmaya gittiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

İki arkadaşın burada oturduğu sırada Yunanistan tarafından ateş açıldığını öğrendiklerini belirten Özgün, "Ateş edilmesi sonucu biri yanağının üzerinden vurulmuş ve orada ölmüş. Bu sırada üç el daha ateş etmişler ve diğeri de olay yerinden hemen kaçmış. Karşı tarafta ateş edenler de orayı terk etmişler hemen zaten. Kaymakam, tabur ve bölük komutanları incelemelerde bulundu." dedi.