Son dakika: Rus Su-35 savaş uçağı denize düştü! Resmi açıklama geldi

RUSYA'DA RESMİ AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili yapılan resmi açıklamada, "31 Temmuz 2021'de Habarovsk Bölgesi'nde planlı eğitim uçuşları sırasında Su-35 tipi uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktan atlayan pilot arama grubu tarafından bulunarak askeri üsse nakledildi. Pilotun sağlığıyla ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır" denildi.