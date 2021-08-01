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Son dakika: Rus Su-35 savaş uçağı denize düştü! Resmi açıklama geldi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Rus Su-35 savaş uçağı denize düştü! Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi: Rusya Hava Kuvvetleri Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Habarovsk Bölgesi'ndeki Ohotsk Denizi üzerinde planlı uçuş yapan Su-35 tipi savaş uçağının motor arızası nedeniyle düştüğü duyuruldu.

Ohotsk Denizi üzerinde planlı uçuş yapan Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-35 savaş uçağı motor arızası nedeniyle düştü.

Açıklamada, irtifa kaybeden savaş uçağının pilotunun fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladığı ve paraşütle güvenli bir şekilde indiği aktarılırken, arama kurtarma ekiplerinin pilotun yerini tespit ettiği ifade edildi.

Pilotun daha sonra askeri üsse nakledildiği bildirildi.

RUSYA'DA RESMİ AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili yapılan resmi açıklamada, "31 Temmuz 2021'de Habarovsk Bölgesi'nde planlı eğitim uçuşları sırasında Su-35 tipi uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktan atlayan pilot arama grubu tarafından bulunarak askeri üsse nakledildi. Pilotun sağlığıyla ilgili herhangi bir risk bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın sonunda ise kaza nedeniyle Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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