Son dakika: Çin'den 3. Dünya Savaşı çıkartacak hamle! ABD ve İngiltere bölgeye savaş gemilerini gönderdi

ABD SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ

Tayvan Boğazı'nda gerginlik giderek tırmanırken ABD de bu hafta bölgeye bir savaş gemisi gönderdi ve Güney Çin Denizi'nde bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. İngiltere de riskli olarak kabul edilen bir hareketle, Çin'in hâkimiyet iddia ettiği bölgeye bu hafta uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i gönderdi. Üçü Singapur'a ait olmak İngiltere'nin bölgede 8 savaş gemisiyle tatbikat yapmasının, Çin tarafından "cezalandırılma" ihtimalinin bulunduğunu belirten Çinli askerî uzman Song Zhongping "ABD, Çin'i tahrik etmek üzere İngiltere kuvvetlerini teşvik ediyor. Çin ordusu çok kuvvetli. Savaş kabiliyeti, lojistik destek gibi pek çok konuda avantaj Çin ordusunda" dedi.