Son dakika: Çin'den 3. Dünya Savaşı çıkartacak hamle! ABD ve İngiltere bölgeye savaş gemilerini gönderdi
Çin ordusu "Tayvan istilası"na dair dev bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat; Çin’in kendisine bağlı olarak gördüğü Tayvan’a askerî müdahalede kararlı olduğu şeklinde değerlendirilirken böyle bir durumun 3. Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açabileceği ifade ediliyor. Tatbikatın ardından ABD ve İngiltere sıcak bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Çin devlet televizyonu ise tatbikat ilişkin görüntüleri yayınladı.
Çin, bugüne kadarki en büyük tatbikatını yaptı. "Tayvan'ı istila provası" olarak nitelendirilen tatbikatta amfibi çıkarmalar, drone'lar ve roketlerin kullanıldı.
Havadan indirme ve hava, deniz ile kara saldırılarıyla adayı tamamen kontrol altına almaya yönelik son tatbikat, şimdiye kadar yapılanların en geniş kapsamlısıydı.
Çin'in yılın ilk yarısında 20 deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini belirten South China Morning Post gazetesi, 2020'de de toplam 13 tatbikat yapıldığını bildirdi. Devlet televizyonu CCTV tarafından yapılan görüntülerde amfibi çıkarmalara drone'lar ve roket sistemlerinin de eşlik ettiği görülüyor.
SAVAŞ UYARISINDAN BİR AY SONRA
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang bir ay önce Tayvanı'ı bağımsızlık araması halide istila edeceklerini söylemişti. Tatbikat, Guoqiang'ın, Tayvan ile ilgili bağımsızlığa dair her türlü adımın "savaş" anlamına geleceği uyarısından bir ay sonra gerçekleşti. Ren, adanın ana karayla birleştirilmesinin "tarihî olarak kaçınılmaz" olduğunu ifade etti.
ABD SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ
Tayvan Boğazı'nda gerginlik giderek tırmanırken ABD de bu hafta bölgeye bir savaş gemisi gönderdi ve Güney Çin Denizi'nde bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. İngiltere de riskli olarak kabul edilen bir hareketle, Çin'in hâkimiyet iddia ettiği bölgeye bu hafta uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i gönderdi. Üçü Singapur'a ait olmak İngiltere'nin bölgede 8 savaş gemisiyle tatbikat yapmasının, Çin tarafından "cezalandırılma" ihtimalinin bulunduğunu belirten Çinli askerî uzman Song Zhongping "ABD, Çin'i tahrik etmek üzere İngiltere kuvvetlerini teşvik ediyor. Çin ordusu çok kuvvetli. Savaş kabiliyeti, lojistik destek gibi pek çok konuda avantaj Çin ordusunda" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları nedir? 2021 KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar...
- KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 KPSS sınav süresi ne kadar? 1. ve 2. oturum kaç dakika sürecek?
- KPSS ne zaman, saat kaçta? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?
- Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman? Tokyo 2020 Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi maçı hangi kanalda?
- Son dakika: İzmir'de meteor mu düştü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu? Meteor göktaşı düşmesi nedir?
- Son dakika: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı!
- Fikstür belli oldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...
- Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...
- 652 yurt müdürü alacak! GSB memur alımı 2021 ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) memur alımlarında KPSS puan şartı kaç?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?
- Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...