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Son dakika: Çin'den 3. Dünya Savaşı çıkartacak hamle! ABD ve İngiltere bölgeye savaş gemilerini gönderdi

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Çin'den 3. Dünya Savaşı çıkartacak hamle! ABD ve İngiltere bölgeye savaş gemilerini gönderdi

Çin ordusu "Tayvan istilası"na dair dev bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat; Çin’in kendisine bağlı olarak gördüğü Tayvan’a askerî müdahalede kararlı olduğu şeklinde değerlendirilirken böyle bir durumun 3. Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açabileceği ifade ediliyor. Tatbikatın ardından ABD ve İngiltere sıcak bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Çin devlet televizyonu ise tatbikat ilişkin görüntüleri yayınladı.

Çin, bugüne kadarki en büyük tatbikatını yaptı. "Tayvan'ı istila provası" olarak nitelendirilen tatbikatta amfibi çıkarmalar, drone'lar ve roketlerin kullanıldı.

Havadan indirme ve hava, deniz ile kara saldırılarıyla adayı tamamen kontrol altına almaya yönelik son tatbikat, şimdiye kadar yapılanların en geniş kapsamlısıydı.

Çin'in yılın ilk yarısında 20 deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini belirten South China Morning Post gazetesi, 2020'de de toplam 13 tatbikat yapıldığını bildirdi. Devlet televizyonu CCTV tarafından yapılan görüntülerde amfibi çıkarmalara drone'lar ve roket sistemlerinin de eşlik ettiği görülüyor.

SAVAŞ UYARISINDAN BİR AY SONRA

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang bir ay önce Tayvanı'ı bağımsızlık araması halide istila edeceklerini söylemişti. Tatbikat, Guoqiang'ın, Tayvan ile ilgili bağımsızlığa dair her türlü adımın "savaş" anlamına geleceği uyarısından bir ay sonra gerçekleşti. Ren, adanın ana karayla birleştirilmesinin "tarihî olarak kaçınılmaz" olduğunu ifade etti.

ABD SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ

Tayvan Boğazı'nda gerginlik giderek tırmanırken ABD de bu hafta bölgeye bir savaş gemisi gönderdi ve Güney Çin Denizi'nde bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. İngiltere de riskli olarak kabul edilen bir hareketle, Çin'in hâkimiyet iddia ettiği bölgeye bu hafta uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i gönderdi. Üçü Singapur'a ait olmak İngiltere'nin bölgede 8 savaş gemisiyle tatbikat yapmasının, Çin tarafından "cezalandırılma" ihtimalinin bulunduğunu belirten Çinli askerî uzman Song Zhongping "ABD, Çin'i tahrik etmek üzere İngiltere kuvvetlerini teşvik ediyor. Çin ordusu çok kuvvetli. Savaş kabiliyeti, lojistik destek gibi pek çok konuda avantaj Çin ordusunda" dedi.

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