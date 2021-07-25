Rum lider Nikos Anastasiadis'ten Türklere yönelik küstah tehdit "Elimizde kapsamlı bir liste var"

PASAPORT YOK

Ayrıca kendisine yöneltilen, "KKTC ile GKRY arasındaki kapıları kısıtlamaktan mı söz ediyorsunuz?" sorusuna olumsuz cevap veren Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayanların seyahat belgelerini geri almaktan söz ettiğini kaydetti. Anastasiadis, "Seyahat belgelerini geri almaktan söz ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendi devleti olduğunu iddia eden biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz" dedi.

Ayrıca Rum basını tarafından kendisine yöneltilen, yaptığı açıklaması ile Cumhurbaşkanı Tatar'ı mı kast ettiği sorularını cevaplayan Anastasiadis, "Yalnız onu değil. Kapsamlı bir isim listesi var" ifadelerini kullandı.