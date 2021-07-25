26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rum lider Nikos Anastasiadis'ten Türklere yönelik küstah tehdit "Elimizde kapsamlı bir liste var"

Rum lider Nikos Anastasiadis'ten Türklere yönelik küstah tehdit "Elimizde kapsamlı bir liste var"

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
ABONE OL
Rum lider Nikos Anastasiadis'ten Türklere yönelik küstah tehdit Elimizde kapsamlı bir liste var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk toprağı olan Kapalı Maraş bölgesinde bir bölümün daha açılacak olması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tepki ile karşılandı. GKRY Lideri Nikos Anastasiadis konuya ilişkin ellerinde kapsamlı bir liste olduğunu ifade ederken, pasaportları geri alma tehdidinde de bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ziyareti sırasında Kapalı Maraş ile ilgili açılım kararını duyurması ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY), Kıbrıslı Türklere yönelik tehdit açıklaması geldi.

ÖNLEMLER ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

GKRY Lideri Nikos Anastasiadis yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kapalı Maraş'ın bir kısmının daha açılmasına yönelik adımına karşılık Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler almayı düşündüklerini belirtti.

"ELİMİZDE KAPSAMLI BİR İSİM LİSTESİ VAR"

Bu önlemlerin başında da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayanların ve ayrı devlet olduklarını savunanların pasaportlarını geri almak olduğunu bildiren Anastasiadis, bu önlemlerin anayasa ve Yeşil Hat Tüzüğü'ne uygun olması için çalışma başlattıklarını ve ellerinde kapsamlı bir isim listesi olduğunu belirtti.

PASAPORT YOK

Ayrıca kendisine yöneltilen, "KKTC ile GKRY arasındaki kapıları kısıtlamaktan mı söz ediyorsunuz?" sorusuna olumsuz cevap veren Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayanların seyahat belgelerini geri almaktan söz ettiğini kaydetti. Anastasiadis, "Seyahat belgelerini geri almaktan söz ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendi devleti olduğunu iddia eden biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz" dedi.

Ayrıca Rum basını tarafından kendisine yöneltilen, yaptığı açıklaması ile Cumhurbaşkanı Tatar'ı mı kast ettiği sorularını cevaplayan Anastasiadis, "Yalnız onu değil. Kapsamlı bir isim listesi var" ifadelerini kullandı.

"SORGULAMAK İSTEYENLER DE MAHKEMEYE GİTSİN"

Karara ilişkin bazı önlemler düşündüklerini ve bu önlemlerin anayasa ile Yeşil Hat Tüzüğü protokolüyle uyumlu olmasını istediklerini belirten Anastasiadis, "Bazı önlemler benimsenebileceğini düşünüyorum. Sorgulamak isteyenler de mahkemeye gitsin" ifadelerini kullandı. Daha sonra kendisine yöneltilen, "Mahkemeye başvursunlar derken, etkilenenleri mi kast ediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Anastasiadis, "Elbette. Eylemimizin yasadışı olduğunu düşünürlerse mahkemeye başvursunlar" diye konuştu.

Rum Kesimi'nden küstah tehdit! RUM KESİMİ'NDEN KÜSTAH TEHDİT!

Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA