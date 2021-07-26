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Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Japonya'nın kuzeyinde yer alan Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Aomori eyaleti açıklarında yerel saatle 11.16'da, 70 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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