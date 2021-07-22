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Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler! Yeni bir dönemin sinyallerini bu sözlerle verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2021
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Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler! Yeni bir dönemin sinyallerini bu sözlerle verdi

Türkiye'nin mültecilere yönelik insani yardımları dünya tarafından büyük takdir topluyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacılara yönelik yaptığı hizmetlerden ötürü Türkiye'ye teşekkür etti. Merkel açıklamasında "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor” dedi ve yeni bir sayfa açmak istediklerini bu sözlerle ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları sırasında Türkiye'yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum" dedi.

Türkiye'nin AB ilişkilerine değinen Merkel, "Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

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