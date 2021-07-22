Yunanistan Fransa'nin eskimiş savaş jetlerine servet ödedi!
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kalan Yunanistan, batık ekonomisine bir darbe daha vurarak Fransa'dan 18 adet Rafale savaş jeti aldı. Yunanistan'ın aldığı bu jetlerden ilki dün teslim edildi. Teslim edilen bu uçakların ikinci el olduğu anlaşıldı. Böylece Yunanistan, Fransa'nın eskimiş savaş uçaklarına 2.8 milyar dolar ödedi. Ekonomik olarak Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin eline bakan Yunanistan ülkesinde emeklilerin dahi maaşını ödemekte güçlük çekerken, savaş jetlerine ayırdıkları bütçe halk tarafından sert tepki aldı.
Yunanistan'ın, bölgesel ve küresel çapta tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye ile girişmeye çalıştığı yarış devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin askeri ve siyasi gücüne erişmek için sık sık Batılı ülkelere çağrıda bulunan Yunan hükümeti, son olarak Fransa ile silahlı kuvvetler anlaşması yapmıştı.
BÜTÇE İKİNCİ ELE YETTİ
Geçtiğimiz yıl Fransa ile Rafale savaş jetleri anlaşması yapan Yunanistan, bu hamlesiyle eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Koronavirüsün de etkisiyle artan ekonomik çıkmaza rağmen 2021 savunma bütçesindeki silahlanma payını iki katına çıkaran Yunan hükümeti, artan bütçeye ile birlikte Fransa ile 2,8 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.
Fransız Dassault firmasının geliştirdiği Rafale jetlerini satın alan Yunanistan, 12'si ikinci el, 6'sı sıfır olmak üzere 18 savaş jetinin kendisine ulaşmasını heyecanla bekliyordu.
İLK JET TESLİM ALINDI
Rekor bütçeyle aldıkları ikinci el jetlerin ilki, dün itibarıyla Yunan tarafına teslim edildi. Ülkenin Istres kentinde bulunan üretici Dassault Aviation firmasının tesislerinde düzenlenen teslim törenine, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgo Bliumis katıldı.
Rafale jetleri için oldukça heyecanlı oldukları gözlenen Yunan yetkililer, yaptıkları açıklamalarda bu jetlerin "bölgedeki oyunu değiştiriceğini" iddia etti.
Savunma Bakanı Panayiotopulos ülke basınına yaptığı açıklamada "Rafale'ler ile Yunan hava kuvvetlerinin gücü katlanarak artıyor. Bu uçaklar sayesinde güç dengesinin şimdiden zaten değiştiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Atina hükümetinin bu jetleri satın almasının sebebinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan istikrar sorunu olduğunu söyleyen Panayiotopulos'un, ikinci el jetin üzerinde mutluluk pozu verdi.
Fransa'yla imzalanan sözleşmeye göre Yunanistan, her ay bir jeti teslim alacak. 18 Rafale uçağının teslim süresinin ise, 2023 başlarında tamamlanması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?
- İl içi tayin sonuçları için kritik hafta! 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi
- A101 22 Temmuz aktüel kataloğu: Perşembe indirimleri ile A101'de sürpriz ürünler satışa çıktı! Bu hafta...
- Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
- Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı şartları nedir? 2021 sözleşmeli muhafaza memuru başvuruları ne zaman başlıyor?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için tarih açıklandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...
- 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Sınav yerleri sorgulama!
- Bayramın son günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi!
- Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu?
- Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?
- MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...
- Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?