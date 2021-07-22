Yunanistan Fransa'nin eskimiş savaş jetlerine servet ödedi!

Rafale jetleri için oldukça heyecanlı oldukları gözlenen Yunan yetkililer, yaptıkları açıklamalarda bu jetlerin "bölgedeki oyunu değiştiriceğini" iddia etti.

Savunma Bakanı Panayiotopulos ülke basınına yaptığı açıklamada "Rafale'ler ile Yunan hava kuvvetlerinin gücü katlanarak artıyor. Bu uçaklar sayesinde güç dengesinin şimdiden zaten değiştiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Atina hükümetinin bu jetleri satın almasının sebebinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan istikrar sorunu olduğunu söyleyen Panayiotopulos'un, ikinci el jetin üzerinde mutluluk pozu verdi.