Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ardından Dağlık Karabağ konusuna değinerek, "Bölgedeki sorunların çözümü en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Elbette bu konuya çok dikkat ettiğinizi ve önem verdiğinizi biliyorum. Bu nedenle uzlaşmaya dönük yaklaşımınız olduğu için size teşekkür etmek istiyorum. Bunlar her zaman en zor konulardır ancak bir çözüm istiyorsak bu yolu takip etmeliyiz. Şimdiye kadar bunu başardık. Bu nedenle size teşekkür etmek istiyorum" dedi. Öte yandan Aliyev, Putin'in Azerbaycan'a 100 bin doz korona virüs aşısı gönderdiklerine dair sözlerini düzelterek, "Rusya'dan 200 bin dozdan fazla Sputnik V aşısı aldık ve bu aşının tekrar gönderilmesi bekleniyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak çalışma ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havaalanı'na ulaşan Aliyev'i, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve bazı diplomatlar karşıladı. Ardından Kremlin Sarayı'na geçen Aliyev, Putin ile bir araya geldi.
Aliyev ve Putin görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.
Putin, Aliyev'in nezdinde Azerbaycan halkının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sizi tebrik ediyor ve en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerimi kullandı. Putin, "Önümüzdeki yıl da bizim için bayramımız olacak. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin başlamasının 30. yılı dönümü. Korona virüs pandemisinden sonra ekonomimiz ve ilişkilerimiz iyileşti. Geçtiğimiz yıl belli bir düşüş vardı ama bu yıl kendinden emin bir ekonomik büyüme ve toparlanma var. Rusya, ekonomide lider konumlardan birini güvenle işgal ediyor ve hükümetler arası komisyonumuz birçok işbirliği alanının olduğu noktalarda aktif olarak çalışıyor" dedi.
"Yakın gelecekte size Bakü'de bu konularla ilgilenecek yetkili bir heyet göndermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanan Putin, "Bu heyet Sanayi, ulaşım, altyapı ve diğer bazı konuları ele alacak. Korona virüs ile mücadelede işbirliğimizi arttırıyoruz ve 100 bin doz aşı gönderdik" dedi.
PUTİN'DEN ALİYEV'E DAĞLIK KARABAĞ TEŞEKKÜRÜ
Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ardından Dağlık Karabağ konusuna değinerek, "Bölgedeki sorunların çözümü en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Elbette bu konuya çok dikkat ettiğinizi ve önem verdiğinizi biliyorum. Bu nedenle uzlaşmaya dönük yaklaşımınız olduğu için size teşekkür etmek istiyorum. Bunlar her zaman en zor konulardır ancak bir çözüm istiyorsak bu yolu takip etmeliyiz. Şimdiye kadar bunu başardık. Bu nedenle size teşekkür etmek istiyorum" dedi.
ALİYEV, PUTİN'İN HATASINI DÜZELTTİ
Putin'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin'in Azerbaycan'a 100 bin doz korona virüs aşısı gönderdiklerine dair sözlerini düzelterek, "Rusya'dan 200 bin dozdan fazla Sputnik V aşısı aldık ve bu aşının tekrar gönderilmesi bekleniyor. Aşıya talebin çok olduğunu biliyorum. Çünkü bu aşı etkinliğini kanıtlamıştır ve elbette herkese temin edilmesi çok zordur. Ancak arkadaşlarınız ve ortaklarınız olarak, aşıyı ilk alanlar arasında olduğumuz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Rusya ile ticari ilişkilere değinen Aliyev, "Ticaret ciromuz yılın ilk yarısında arttı. Bu çok önemli çünkü geçen yıl yüzde 10'un üzerinde bir düşüş yaşadık. Ayrıca, ulaşım ve transit ilişkiler alanındaki işbirliğini aktif olarak genişletiyoruz. Kuzey-Güney ulaşım koridorunun geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 daha fazla kargo taşıdığı raporlandı" ifadelerini kullandı.
ALİYEV'DEN PUTİN'E TEŞEKKÜR
Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin Putin'in teşekkürüne karşılık veren Aliyev, "Tabi bir de bölgedeki çatışma sonrası durum meselesi var. Bu konuya sürekli dikkatiniz ve hassas konuların çözümüne yönelik kişisel katılımınız için teşekkür ederim. Sizinle her zaman iletişim halindeyiz. Askeri çatışmaların sona ermesinden bu yana geçen sekiz ay içinde ve Ocak ayında Moskova'da yaptığımız karşılıklı toplantı ve telefon görüşmelerimizin durumun istikrara kavuşmasında çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Çatışma sonrası süreci mümkün olduğunca sızısız geçirmeye çalışıyoruz. Bunu ortak çabalarımızla başaracağımızı düşünüyorum" dedi.
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