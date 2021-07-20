Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

Putin, Aliyev'in nezdinde Azerbaycan halkının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sizi tebrik ediyor ve en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerimi kullandı. Putin, "Önümüzdeki yıl da bizim için bayramımız olacak. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin başlamasının 30. yılı dönümü. Korona virüs pandemisinden sonra ekonomimiz ve ilişkilerimiz iyileşti. Geçtiğimiz yıl belli bir düşüş vardı ama bu yıl kendinden emin bir ekonomik büyüme ve toparlanma var. Rusya, ekonomide lider konumlardan birini güvenle işgal ediyor ve hükümetler arası komisyonumuz birçok işbirliği alanının olduğu noktalarda aktif olarak çalışıyor" dedi.

"Yakın gelecekte size Bakü'de bu konularla ilgilenecek yetkili bir heyet göndermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanan Putin, "Bu heyet Sanayi, ulaşım, altyapı ve diğer bazı konuları ele alacak. Korona virüs ile mücadelede işbirliğimizi arttırıyoruz ve 100 bin doz aşı gönderdik" dedi.