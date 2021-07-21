İsrail'den skandal GKRY açıklaması: Türkiye'nin adımlarını endişeyle takip ediyoruz

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

YUNANİSTAN'A DESTEK

İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır." açıklamasında bulunuldu.