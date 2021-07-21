İsrail'den skandal GKRY açıklaması: Türkiye'nin adımlarını endişeyle takip ediyoruz
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat yaptığı açıklamada Türkiye'nin Maraş'ın statüsü konusundaki adımlarını endişe ile takip ettiklerini belirtirken "İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ADIMLARINI DERİN ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ
Haiat, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" dedi.
Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.
YUNANİSTAN'A DESTEK
İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır." açıklamasında bulunuldu.
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