21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den skandal GKRY açıklaması: Türkiye'nin adımlarını endişeyle takip ediyoruz

İsrail'den skandal GKRY açıklaması: Türkiye'nin adımlarını endişeyle takip ediyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
ABONE OL
İsrail'den skandal GKRY açıklaması: Türkiye'nin adımlarını endişeyle takip ediyoruz

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat yaptığı açıklamada Türkiye'nin Maraş'ın statüsü konusundaki adımlarını endişe ile takip ettiklerini belirtirken "İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal bir açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'NİN ADIMLARINI DERİN ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Haiat, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" dedi.

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

YUNANİSTAN'A DESTEK

İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır." açıklamasında bulunuldu.

Terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanı "TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE DOĞRUDAN İLİŞKİNİN İLANI"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA