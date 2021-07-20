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Fransa'da vakalar yüzde 150 arttı: Avrupa ülkeleri koronavirüs vaka sayılarında rekora koşuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Fransa'da vakalar yüzde 150 arttı: Avrupa ülkeleri koronavirüs vaka sayılarında rekora koşuyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı son dakika açıklamasında ülke genelinde son 24 saatte 18 bin vakanın tespit edildiğini açıklarken, bu hızlı yayılımının aşı silahıyla yenileceğini ifade etti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi. Bakan Veran, Ulusal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

VAKALARDA YÜZDE 150 ARTIŞ

Fransa'da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150'den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

VARYANTLARDA GÖRÜLMEDİ

Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

AŞILAMADA YENİ HEDEF

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.

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