Son dakika: Irak'ta halk pazarında büyük patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

22 KİŞİ ÖLDÜ

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.