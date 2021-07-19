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Son dakika: Irak'ta halk pazarında büyük patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Son dakika: Irak'ta halk pazarında büyük patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelin devreye girdiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

22 KİŞİ ÖLDÜ

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

ÜSTLENEN OLMADI

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi. Bağdat'taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'taki pazar yerinde büyük patlama! IRAK'TAKİ PAZAR YERİNDE BÜYÜK PATLAMA!

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