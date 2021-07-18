Aşı karşıtı yanlış bilgileri kimler üretiyor? ABD'den flaş açıklama

İnsan sağlığını etkileyecek aşı karşıtı bilgilerin yayılmasını konusunda ise CCDH, "Zararlı bilgilerin yayılmasını durdurmanın en etkili ve verimli yolu, Dezenformasyon Düzinesi olarak adlandırdığımız, en görünür tekrarlayan suçluları platformdan çıkarmaktır. Bu aynı zamanda, bu kişilerin kontrol ettiği veya finanse ettiği kuruluşları ve ayrıca yasaklanmaktan kaçınmak için oluşturdukları yedek hesapları da içermelidir" ifadelerini kullandı.

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