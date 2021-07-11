Hafter Türk bayrağına saldırdı Libya halkı cevabını verdi

"TÜRKİYE'NİN ONURLU BİR DURUŞU VAR"

Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin el-Tuveyri, "Bugün, Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin, Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var" diye konuştu.