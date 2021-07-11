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Hafter Türk bayrağına saldırdı Libya halkı cevabını verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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Hafter Türk bayrağına saldırdı Libya halkı cevabını verdi

Batı ülkelerinin desteğiyle Libya'da darbe girişimine kalkışan Hafter Türkiye engeline takıldı. Türkiye'nin Libya'daki resmi hükümeti desteklemesi üzerine darbe gerçekleşmedi. Diplomatik ve askeri olarak kaybeden hafta provokasyonlara başladı. Türk bayraklarını yere sererek üzerinden geçen Hafter milislerine Libya halkından cevap gecikmedi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan kalabalık, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde Türk bayrağını hedef alan provokasyonu kınayan gösteri düzenledi.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i kınayarak "Savaş suçlusu Hafter'e hayır!" sloganları attı.

"TÜRKİYE'NİN ONURLU BİR DURUŞU VAR"

Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin el-Tuveyri, "Bugün, Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin, Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var" diye konuştu.

İŞTE HAFTER'İN PROVOKASYONU

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisinin geçici binası önünde Türk bayrağı hedef alınmıştı.

Hafter yanlısı milisler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Tobruk kentini ziyareti sırasında konvoyun geçeceği yola Türk bayrakları sererek, provokasyon girişiminde bulunmuştu.

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