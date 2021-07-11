Dünyanın en zenginleri aynı yerde! ABD'de 825 milyar dolarlık kamp

Dünyanın ultra zenginleri, ABD'nin Idaho eyaletinde 37. kez düzenlenen 'yaz kampı'nda bir araya geldi. Toplam servetleri 825 milyar dolar hesaplandı.

TOPLAM servetleri 825 milyar dolar olan dünyanın ultra zenginleri, korona salgını sonrası düzenlenen ilk yaz kampında bir araya geldi. Katılımcıların karşılıklı fikir alışverişi ve konuşmalar yaptığı kamp, ABD'nin Idaho eyaletinde Sun Valley bölgesindeki (Güneş Vadisi) dev bir tesiste gerçekleşti.