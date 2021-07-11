Dünyanın en zenginleri aynı yerde! ABD'de 825 milyar dolarlık kamp
Dünyanın en zengin iş insanları 37. kez düzenlenen yaz kampında biraraya geldi. Servetleri 800 milyar doları aşan Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Max Levchin ve Tim Cook gibi isimler ABD'deki kampa katıldı.
Dünyanın ultra zenginleri, ABD'nin Idaho eyaletinde 37. kez düzenlenen 'yaz kampı'nda bir araya geldi. Toplam servetleri 825 milyar dolar hesaplandı.
TOPLAM servetleri 825 milyar dolar olan dünyanın ultra zenginleri, korona salgını sonrası düzenlenen ilk yaz kampında bir araya geldi. Katılımcıların karşılıklı fikir alışverişi ve konuşmalar yaptığı kamp, ABD'nin Idaho eyaletinde Sun Valley bölgesindeki (Güneş Vadisi) dev bir tesiste gerçekleşti.
ZENGİNLER GEÇİDİ GİBİ
Dünyanın en zengin kişisi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook bu yılki katılımcılar arasındaydı. Etkinliğe katılan diğer bazı isimler, New York'un eski belediye başkanı ve milyarder iş insanı Mike Bloomberg, Pay-Pal'ın kurucusu milyarder Max Levchin, Disney'in Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger, Nike'ın kurucularından Phil Knight ve Amerikan istihbarat örgütü CIA Direktörü Bill Burns oldu. Toplamda 25 milyarderin ve birçok milyonerin katıldıkları kampta, bu kişilerin toplam serveti yaklaşık 825 milyar dolar (7.1 trilyon TL) olarak hesaplandı.
HAVA SAHASI KAPATILDI
Dünyanın önde gelen isimlerini buluşturan kamp için Michigan eyaletinin ve Kanada'nın bir bölümünü de kapsayan bölge hava sahası geçici olarak kapatıldı. Bill Gates, cuma günü yaptığı konuşmada, milyoner ve milyarderlere iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etme çağrısında bulundu.
İklim değişikliği ile mücadelede, uçakların neden olduğu karbon salınımını azaltmak büyük rol oynasa da katılımcıların çoğu kampa özel jetleriyle geldi. Konuşulan diğer konu başlıkları, kamu sağlığı, ceza yargı reformu ve küresel ekonomi oldu.
Katılımcıların bazıları, kampa eşleriyle birlikte katıldı. Geçen mayıs ayında, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile ayrılacaklarını duyuran Bill Gates, kampa yalnız geldi. Gates kampta, küresel sigortacılık devi Chubb Limited'in CEO'su Evan Greenberg ile sohbet etti. 2019 yılında 25 yıllık eşi MacKenzie Scott ile yolları ayıran Jeff Bezos ise etkinliğe, sevgilisi Lauren Sanchez ile perşembe akşamı geldi.
KAPANIŞ BUFFETT'IN
İki gün süren kampta, dünkü kapanış konuşması 90 yaşındaki Amerikalı milyarder yatırımcı Warren Buffett'a verildi. Forbes'un verilerine göre, 101 milyar dolarlık servetiyle Buffett, dünyanın en zengin 8'inci kişisi konumunda. Apple'daki hisse artışıyla çarşamba günü serveti 128 milyar dolara fırlayan Buffett, borsada rekor seviyelerdeki kapanış için iPhone yapımcılarına teşekkür etmişti. Usta yatırımcı, geçen 3 yılda Apple ile servetini üçe katladı.
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