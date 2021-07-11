Yunanistan'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Birçok şeyi başarmış bir lider
Türk-Yunan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatında çok şeyi başarmış ve ülkesinin imajını değiştirerek güçlendirmiş önemli bir lider olduğunu ifade ederek kendisiyle konuşurken bu özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan Newsbomb haber sitesinin internet ortamında yayımlanan "Meeting point" programında Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Başkan Erdoğan ile birçok kez görüştüğünü ve en son Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandığını anlatan Dendias, "Başkan Erdoğan her şeyden önce, kişisel düzeyde konuksever bir insan. Kişisel ilişkilerde içten bir insan olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan, Yunanistan, bölgedeki politikasıyla kökten ve kesin olarak aynı fikirde değil. Bunu açıkça söylemeliyiz. Bu samimi bir düşünce. Herkes kendi görüşlerini söyler" dedi.
Dendias, Başkan Erdoğan'ın bölgede önemli bir faktör olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Bizler kabul etsek de etmesek de Türkiye'yi neredeyse Kemal Atatürk kadar yönetmiş ve Türkiye'nin imajını belirlemiş bir lider. Sanırım hayatında çok şeyi başarmış bir insan. Nereden başladığını ve ülkesinin imajını ne şekilde oluşturduğunu ve nasıl güçlendirdiğini düşünürseniz, bu, onunla konuşurken göz önüne alınması gereken bir şeydir."
Dendias, Erdoğan'ın tahmin edilemez (ne yapacağı belli olmayan) olup olmadığına ilişkin bir soruya "Başkan Erdoğan'ın tahmin edilemez olduğunu sanmıyorum. Sanırım uyguladığı politikası kapsamında tahmin edilemez olarak görünmesi işine yarıyor. Zannedersem bir stratejisi var." yanıtını verdi.
Uluslararası Deniz Hukuku'na göre, Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma hakkı bulunduğunu savunan Dendias, Yunanistan'ın bu hakkı ne zaman ve ne şekilde uygulayacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.
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