Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı arttı
ABD'nin Miami kentinde çöken 13 katlı binanın enkazında aramalar devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Miami'de 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Can kayıpları 54'e yükseldi.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 54'e yükseldi.
Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında süren çalışmalarda 8 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Cava, bulunan toplam 54 kişiden 33'ünün kimliğinin belirlendiğini kaydederek 86 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti.
Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününü tamamlarken Cava, bundan sonra enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin kalmadığını, bu nedenle çalışmaları bu yönde değiştireceklerini bildirdi.
"Bu noktada arama kurtarma çalışmalarında bize sunulan tüm seçenekleri gerçekten tükettik. Hepimiz Tanrı'dan bir mucize istedik." diyen Cava, zor da olsa arama ve kurtarma yerine arama ve enkaz kaldırma çalışmasına geçme kararı alındığını söyledi.
270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ
Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.
Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.
Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.
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