Uyarılar peş peşe geldi! Japonya'da 330 bin kişi tahliye edildi

Hiroşima, Okayama, Hyogo, Şimane ve Tottori'de heyelan uyarıları yapıldı. Bu bölgelerde şiddetli yağmurun cuma sabahına kadar süreceği kaydedildi.

Uyarı sonrası eyalet yönetimleri Şimane'de 310 bin ve Tottori'de ise 19 bin kişiye tahliye emri verdi.