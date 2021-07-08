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Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: Irak'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldı

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 3 füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıları İran'a yakın Şii milis güçlerin yaptığı iddia ediliyor.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece geç saatlerde Yeşil Bölge'ye 3 Katyuşa füzesi atıldığı bildirildi.

Saldırıdan sorumlu olanların yakalanması için istihbarat çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Irak'ın Enbar ve Erbil kentlerinde ABD askerlerinin kaldığı üslere de füze ve patlayıcı madde yüklü insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıları İran'a yakın Şii milis güçlerin yaptığı iddia ediliyor.

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