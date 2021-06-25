SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

Son dakika haberleri... ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükselirken enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bu sabah brifing aldığı ve gelecek hafta bölgeyi ziyaret edebileceği aktarıldı.Öte yandan bölgeden gelen fotoğraflar ise yürekleri sızlattı...