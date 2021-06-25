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Haberler Galeri SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

Son dakika haberleri... ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükselirken enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bu sabah brifing aldığı ve gelecek hafta bölgeyi ziyaret edebileceği aktarıldı.Öte yandan bölgeden gelen fotoğraflar ise yürekleri sızlattı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 19:02
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SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, 24 Haziran gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 12 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

Dün gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 4'e çıktığını kaydeden Cava, enkaz altında bulunduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamadığını belirtti.

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SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

Arama kurtarma çalışmalarına ağır makinalarla devam edileceğini belirten Cava, enkazdan 35 kişinin kurtarıldığını söyledi.

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SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bu sabah brifing aldığı ve gelecek hafta bölgeyi ziyaret edebileceği aktarıldı.

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SON DAKİKA | ABD'de korkunç olay! Miami'de çöken 12 katlı binada 159 kişiden haber alınamıyor

YERİN ZEMİNİ SUYLA KAPLI

Yetkililer, sitenin diğer bölümlerinin de çökme ihtimaline karşı çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu.