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ABD askerlerinin bulunduğu havalimanına SİHA'larla saldırı düzenlendi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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ABD askerlerinin bulunduğu havalimanına SİHA'larla saldırı düzenlendi

Irak Erbil'de ABD askerlerinin bulunduğu havalimanına SİHA'larla saldırı düzenlendi. Yapılan açıklamada saldırı sonrasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı da belirtildi.

Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

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