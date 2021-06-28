ABD'nin kontrolündeki alana füze saldırısı! Petrol sahalarının bulunduğu bölgede gerginlik

EN AZ 5 FÜZE ATILDI

Kaynaklar, İran destekli silahlı grupların yoğunlaştığı Meyadin ilçesinden en az 5 füze fırlatıldığını ve bazılarının ABD güçlerinin konuşlandığı petrol sahasındaki konutların yakınına isabet ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Esed rejiminin haber ajansı SANA da ABD'nin Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.