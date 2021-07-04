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Son dakika: Filipinler'de askeri uçak düştü! Uçakta onlarca kişi vardı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Son dakika: Filipinler'de askeri uçak düştü! Uçakta onlarca kişi vardı

Son dakika haberleri... Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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