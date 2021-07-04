Avrupa’da Sinovac yasağı gevşiyor! İşte Çin aşısının geçtiği ülkeler
Türkiye'de yaygın olarak uygulanan Çin Sinovac aşısına yönelik Avrupa Birliği'ndeki katı tutum gevşiyor. Yedi AB üyesi ülke turistik seyahatlerde Sinovac aşısını da kabul etmeye başladı.
Aşı sürecinin tamamlandığının kanıtlanması ve gelinen ülkenin yüksek riskli ülkeler arasında bulunmaması şartıyla Sinovac aşısı yaptıran kişilerin girişine yeşil ışık yakan AB ülkeleri, İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya ve Finlandiya.
Sinovac aşısı olan ve iki dozu tamamlayan Türk vatandaşlarının da, vize vb. şartları yerine getirmek kaydıyla, aşı olmayanlara uygulanan kısıtlamalardan muaf olarak bu ülkelere seyahat etmelerinin önünde engel yok. Önümüzdeki dönemde AB'de bu ülkelere yenilerinin eklenmesi ihtimali var.
DSÖ ACİL KULLANIM ONAYI VERMİŞTİ
Avrupa Birliği, mayısta, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım listesinde yer alan aşılardan olan üçüncü ülke vatandaşlarının zorunlu haller dışında da AB'ye seyahat edebilmesi yönünde karar verdi.
EMA onaylı aşılar AB ülkelerinde otomatik kabul görüyor. Sinovac'a yönelik yaklaşımda değişikliğin başlamasında ise bu aşının DSÖ listesine girmiş olması etkili oldu. Daha önce BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarına onay veren EMA'nın Sinovac'a ilişkin mayıs başında başlattığı ön değerlendirme süreci de sürüyor.
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