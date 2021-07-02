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Son dakika: Fransa'da Müslümanları hedef alan tartışmalı “ayrılıkçılık” yasa tasarısı yeniden onaylandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Son dakika: Fransa'da Müslümanları hedef alan tartışmalı “ayrılıkçılık” yasa tasarısı yeniden onaylandı

Fransa’da Müslümanları hedef aldığı gerekçesi ile tartışmaların odağında olan "ayrılıkçılık" yasa tasarısı olarak adlandırılan "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı yasa tasarısı Ulusal Meclis'te yeniden onaylandı.

Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesi ile tartışmaların odağında olan "ayrılıkçılık" yasa tasarısı olarak adlandırılan "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı yasa tasarısı Ulusal Meclis'te yeniden ikinci kez oylamaya sunuldu.

Tasarıya Fransa'da Kamu hizmetinin tarafsızlığını, aile eğitimi denetimini ve ibadethane kaynaklarının şeffaflığı gibi yeni maddeler eklenerek yapılan yeni oylamada, 23 kabul, 14 ret ve iki çekimser oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı, 21 Temmuz'da yeniden Senato'da oylamaya sunulması beklenirken, ayrılıkçılık yasa tasarısına ikinci kez yeşil ışık yakılmış oldu.

Demokrat Parti (MoDem) ve Yürüyen Cumhuriyet (LREM) Partisi tarafından tartışmalı yasa tasarısına "başörtülü seçim görevlilerinin yasaklaması" yönünde madde eklenmesi önerilmişti. Meclis tarafından reddedilen bu önerinin yanı sıra "düğünlerde kültürel dans ve yabancı bayrakların" yasaklanması da teklif edilmişti.

Öte yandan söz konusu yasa tasarı ilk olarak 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te kabul edilmiş, Müslümanlara yönelik bir çok yeni madde eklenerek 13 Nisan'da Meclis'te onaylanmıştı. 28 Haziran'da ise yasa tasarısı Ulusal Meclis'te ikinci kez görüşülmeye başlanmıştı.

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