01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Aşılar tüm varyantlara karşı etkili

Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Aşılar tüm varyantlara karşı etkili

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
ABONE OL
Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Aşılar tüm varyantlara karşı etkili

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan aşıların Delta da dahil olmak üzere virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, AB'de kullanımı onaylanmış BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının virüsün varyantlarını etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Cavaleri, "Dünyadan gelen eldeki veriler, aşıların iki dozunun tüm varyantlara karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verileri de onaylı aşılardan elde edilen antikorların Delta varyantını etkisiz hale getirdiğine işaret ediyor. Bütün bunlar güven verici" dedi.

Marco Cavaleri ayrıca aşı geliştiren tüm firmalardan ürünlerinin ortaya çıkan veya çıkabilecek yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığını araştırmalarını istediklerini de dile getirdi.

FARKLI AŞILARIN KARIŞTIRILMASI

Birinci ve ikinci dozda farklı aşıların kullanımı hakkında da değerlendirme yapan Cavaleri, bazı AB ülkelerinin ikinci dozda farklı aşı kullanılması yönünde bir eğilim bulunduğunu aktardı.

Cavaleri, ilk dozda AstraZeneca, ikinci dozda BioNTech-Pfizer aşısının kullanımını örnek göstererek, "EMA şu anda iki farklı Kovid-19 aşısının kullanımına yönelik kesin bir tavsiye verecek durumda değil. Ancak İspanya ve Almanya'da yapılan çalışmalardan elde edilen ara bulgular bu stratejinin tatmin edici bağışıklık tepkisi sağladığını ve güvenlik endişesi bulunmadığını gösteriyor" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ DOZUN GEREKLİLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Üçüncü dozun kullanımını da yorumlayan Cavaleri, üçüncü doz için en uygun zamanlamayı belirlemek üzere aşı geliştiren firmalarla temas halinde olduklarını açıkladı.

"Aşıların koruyuculuğunun devamı için destekleyici dozların gerekli olup olmadığı şu anda belli değil" ifadesini kullanan Cavaleri, buna ilişkin verilerin yaz boyunca değerlendirileceğini kaydetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Günün verileri açıklandı 42 KİŞİ VEFAT ETTİ! HAYATINI KAYBETTİ! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA