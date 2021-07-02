ABD’de 18 kişinin can verdiği çöken binayla ilgili TikTok videosu ortaya çıktı! Felaket göz göre göre gelmiş

Videoda yıkılan binanın garajının tavanından kuvvetli bir şekilde su fışkırdığı ve garajı doldurduğu, yerlerin suyla dolduğu görülüyor. Büyük çöküş ise bu olaydan yaklaşık 7 dakika sonra gerçekleşiyor.

Binada yer alan yüzme havuzunun altına su dolduğu ve çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönündeki raporlarla bu videoda kaydedilen görüntüler şüpheleri doğrular nitelikte.

Mühendisler olayla ilgili yorumlarında binanın temelinin suyla dolduğunu belirtirken yıkımın da havuzun etrafındaki bölümlerin çökerek aşağıda yer alan garajı yıkıntılarla doldurduğu, binanın çöken kısmının da o taraftaki bölümü olduğunu anlatmışlardı.