Arnavutluk Türk SİHA'ları için son hamleyi yaptı! Şirin Payzın'ın algı operasyonu elinde patladı
Türkiye'den SİHA almak için sıraya giren ülkelerden biri de Arnavutluk olmuştu. Arnavutluk'un Türk SİHA'ları hamlesi CHP yandaşı Şirin Payzın'da hazımsızlık yaptı. Şirin Payzın'ın peş peşe yaptığı 2 paylaşımdan sonra Arnavutluk Meclisi'nden flaş hamle geldi. Arnavutluk'ta Türk SİHA'ları için ek bütçe onaylandı,
Arnavutluk Meclisi, hükümetin Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) alımında kullanılmak üzere yaptığı bütçe değişikliği kararını onayladı.
8 milyon avrodan fazla ek bütçenin onayı için 82 milletvekili "evet", 9 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 4 milletvekili "çekimser" kaldı.
Normatif yasa olarak bilinen bütçe değişikliği kararını Arnavutluk hükümeti 22 Haziran'da onaylamış, karar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.
Buna göre, "Türkiye ile yapılan anlaşma ve toprak kontrolü ile ulusal güvenliği artırmaya yönelik tedbirler kapsamında" Arnavutluk Savunma Bakanlığının İHA alımına yönelik öncelikli projesine 8 milyon avro üzerinde ek bütçe ayrıldı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama haziran başında bazı kabine üyeleriyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, Türk şirketleriyle yaptıkları görüşmelerde süper akıllı insansız hava araçlarıyla ülke topraklarının kontrol sistemi hakkında konuştuklarını kaydetmişti.
Rama, İHA'larla yollar, kıyı şeridi, tarım arazileri, ormanlar ve kamu düzeniyle ilgili gerçek zamanlı veri üretmeyi amaçladıklarını ifade etmişti.
Öte yandan İçişleri Bakanı Bledi Çuçi de haziranda Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında "Baykar Defense" şirketini ziyaret etmiş, "bu cihazların Arnavutluk'ta sivil ve kentsel kontrol ile toprakların korunması amacıyla kullanma olasılığı" hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.
Meclis oturumunda ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı kampanyasını desteklemek üzere 8 milyon avronun üzerinde ek bütçe daha onaylandı.
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre şimdiye kadar toplamda 968 bin 34 aşı yapılırken, 403 bin 504 kişinin her iki dozu da aldığı kaydedildi.
PAYZIN'DA HAZIMSIZLIK YAPTI
Türk İHA/SİHA'larına karşı devletlerin ilgisi her geçen gün artarken, bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Son olarak Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Türkiye'nin İHA/SİHA satışını "Arnavutluk kime karşı kullanmayı düşünüyor?" diyerek eleştirmeye kalktı.
KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTI
Payzın, "S 400 almayı düşünmez mi Türkiye'den?" ve "Bakalım bu başarı hikayesinin arkasında ne var?" gibi iki farklı tweet daha atarak Arnavutluk'a İHA/SİHA satımını itibarsızlaştırmaya çalıştı.
Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.
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