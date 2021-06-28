Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar

Bu zamana kadar pek çok ülkeye ihraç edilen TB-2 SİHA'larının son alıcı Arnavutluk oldu. Arnavutluk basınında çıkan haberlere göre Türk SİHA'larını yakından takip eden Balkan ülkesinin yakın zamanda bir alım gerçekleştirmek için harekete geçeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra yayınlanan haber, sitenin en çok okunan haberi oldu.