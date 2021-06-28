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Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar

Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larının alıcıları tek tek artıyor. Polonya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türk SİHA'larından almak için sıraya girdi. Yapılan açıklamada 'oyun değiştirici' olarak gösterilen Türk SİHA'larının envanterde olması gerektiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 15:50
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Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayii alanında elde ettiği teknolojik gelişim, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Silahlar, akıllı mühimmatlar ve otonom sistemler ile kendinden bahsettiren Türk savunma sanayiinin önde gelen ürünü elbette SİHA'lar.

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Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar

Önce Suriye, sonra Libya en son da Karabağ'da elde ettiği zaferleri üst üste koyarak adını "oyun değiştirici silaha" çıkaran TB-2'lerin taliplerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor

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Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar

ARNAVUTLUK DA TALİP OLDU

İnsansız hava teknolojileri noktasında tam bir fiyat/performans ürünü olan TB-2, Polonya'nın ardından son olarak Arnavutluk'un dikkatini çekti.

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Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar

8,2 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Türk savunma sanayiinin majör silahları arasında yer alan TB-2 konusunda alım planladığı belirtilen Arnavutluk'un, bu alışveriş için 8,2 milyon euro bütçe ayırdığı ifade edildi. Exit.al isimli haber platformunda yer alan habere göre, Arnavutluk hükümetinin 22 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği hükümet bütçesi değişiminin, bu alanda yapılacak bir alışveriş için ayrılacak ödenek olduğu belirtildi.

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Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar

Bu zamana kadar pek çok ülkeye ihraç edilen TB-2 SİHA'larının son alıcı Arnavutluk oldu. Arnavutluk basınında çıkan haberlere göre Türk SİHA'larını yakından takip eden Balkan ülkesinin yakın zamanda bir alım gerçekleştirmek için harekete geçeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra yayınlanan haber, sitenin en çok okunan haberi oldu.