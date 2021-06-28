28 Haziran 2021, Pazartesi
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Bir ülke daha Türk SİHA'larının peşinde! 'Oyun değiştirici' almak istiyorlar
Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larının alıcıları tek tek artıyor. Polonya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türk SİHA'larından almak için sıraya girdi. Yapılan açıklamada 'oyun değiştirici' olarak gösterilen Türk SİHA'larının envanterde olması gerektiği vurgulandı.
Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 15:50
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