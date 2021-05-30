Dünyanın gözü Türkiye'de! İHA SİDA ve şimdi de ZMA
Türkiye'nin dünya tarafından yakından takip edilen savunma sanayisinden bir müjde daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamalarla müjdeleri sıraladı. İHA ve SİDA'lara olan ilgiyi yineleyen Demir, Zırhlı Muharebe Aracı hakkında sevindiren gelişmeyi de duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüt olmadığını, saha başarılarının, satışlarında çok önemli rol oynadığını bildirdi. Demir yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde ihracata bağlı olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'NİN İDDİALI HEDEFLARI VAR
Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında iddialı hedefleri olduğuna işaret eden Demir, "Hedeflerimizi hayata geçireceğimize inanıyoruz. En başarılı örneklerimizden birisi olan silahlı insansız deniz araçlarımız (SİDA) ilk adımı attı. Ürünlerimizin saha başarıları, satışlarında çok önemli rol oynuyor." dedi.
NATO ÜYESİ BİR ÜLKEYE SİHA SATIŞI YAPMANIN ÖNEMİ
Demir, Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında da uçacak olmasına değinerek, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye SİHA satışı yapmanın önemli bir durum olduğunu vurguladı.
"BAŞKA HİÇBİR ÜLKENİN ÖNEREMEYECEĞİ KADAR AÇIK"
Polonya'nın ön yargısız değerlendirme yaparak ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri göz önünde bulundurarak bu alımı gerçekleştirdiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:
"Ürünlerimizin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüde mahal yok. Bu alım çok hızlı oldu. Temaslarımızın başlamasıyla alım arasındaki süre çok kısaydı. Bu da bizi ne kadar yakından izlediklerini, ürünlerle ilgili bilgi sahibi olduklarını ve ön yargısız hareket ettiklerini gösterdi. Bu anlamda kendilerine hem Türkiye'ye olan dostlukları hem de gösterdikleri irade açısından teşekkür ediyoruz. Bu attıkları adımın kendilerine çok büyük bir katkı sağladığını görecekler. Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki iş birliği modelleri başka hiçbir ülkenin öneremeyeceği kadar açık, dostane ve iyi niyete dayalı."
5-6 YIL ÖNCESİNDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK
"Bize ambargo koydular ondan sonra aklımız başımıza geldi, yerlisini üretmeye başladık." düşüncesinin tam olarak doğru olmadığını dile getiren Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle bugünlerin geleceğini beklediklerini ifade etti.
Demir, "İHA kamerasını vermediler biz de hemen başladık" diye bir durumun da söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "İHA kameraları konusunda önümüze engel çıkabileceği düşüncesiyle 5-6 yıl öncesinden çalışmalara başladık. Diğer alanlarda da öyle. Bize engel koydukları herhangi bir ürünün yerine yerlisini koyabilmek zaten birkaç haftada olabilecek işler değil. Özellikle stratejik ve teknolojik alanlarda engeller olabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.
Demir, Türkiye'nin özellikle teknolojik ve stratejik alanlarda bağımsız olması gerektiğini kaydetti.
"ÖZELLİKLE STRATEJİK ÜRÜNLERİ ARTIK İTHAL ETMİYORUZ"
Bu alanlarda maliyetin ikinci üçüncü planlarda kaldığını, bağımsızlığın daha önemli olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:
"Bu nedenle stratejik olarak gördüğümüz her konu üzerinde çalışıyoruz. Şu veya bu konuda çıkarılabilecek herhangi bir engeli bugün olmazsa yarın aşarız. Türkiye'nin bağımsız politika oluşturmasında en büyük gücü, savunma sanayisi, bağımsızlığı. Özellikle stratejik ürünleri artık ithal etmiyoruz. Ayrıca bu ürünlerin ihracatını artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlamamız gerekiyor çünkü sürdürülebilirliğin bir ayağı da ekonomiklik. Bazı konularda her türlü maliyeti göze alabilirsiniz ama bu çok geniş bir alanda sürdürülebilir değildir."
TÜRKİYE DİKKAT ÇEKİCİ BİR OYUNCU
Demir, yıllardır bazı ülkeler tarafından domine edilen savunma sanayisi sektöründe Türkiye'nin de dikkat çekici bir oyuncu olacağını ifade etti.
Savunma Sanayii Başkanlığının teknolojiyi takip eden ve güvenlik güçlerine çözümler sunan bir yapıda olduğunu aktaran Demir, savunma sanayisi sektörünü destekleme ve canlı tutmanın yanı sıra geleceği inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.
MÜJDELER PEŞ PEŞE GELDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında, üretimi tamamlanan ön prototip üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Demir, Twitter'dan, söz konusu proje kapsamında üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlattıkları ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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