Son dakika: Irak'tan ABD'nin hava saldırısına tepki: Egemenlik ihlali

Irak hükümetinden, ABD'nin gece saatlerinde Irak-Suriye sınırında İran destekli milislere yönelik saldırısına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bunun reddedildiği vurgulandı.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Pentagon'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı" ifadesine yer verilmişti.

Saldırının ABD personelini korumak için II. Madde yetkisi uyarınca gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu akşamki hava saldırılarından da anlaşılacağı gibi, Başkan Biden ABD personelini korumak için her zaman harekete geçeceğini açıkça belirtmiştir" denilmişti.