İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı
Son dakika haberi... İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 70 yakın itfaiye eri görevlendirildi.
Yangının ardından dumanlar bölgeyi kaplarken, halkın evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Trenlerin bölgeden geçişini durduruldu.