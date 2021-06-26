İngiltere'yi sarsan skandal! Karantina için gelen kadınlara alçak hareket

"HİÇ KADIN GÖREVLİ YOKTU"

İngiliz medyasında yer alan habere göre, misafirlerin karantina kurallarına uymasını sağlamak için hükümet tarafından görevlendirilen G4S adlı özel güvenlik şirketine bağlı çalışan görevliler, söz konusu kadınlara çeşitli şekillerde taciz uyguladı.

İngiliz medyasına açıklama yapan mağdur kadınlardan biri, bir güvenlik görevlisinin kendisine sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sarılmaya çalıştığını iddia etti.

Başka bir mağdur ise görevlilerin davranışlarından rahatsız olduğunu, ayrıca kaldıkları odanın bir anahtarının da görevlilerde bulunmasından dolayı "güvende hissetmediğini" söyledi. Kadınlar ayrıca otelde "nadiren ya da hiç kadın görevli görmediklerini" ifade etti.