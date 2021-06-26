İngiltere'yi sarsan skandal! Karantina için gelen kadınlara alçak hareket
Koronavirüs seyahat kısıtlamaları kapsamında kırmızı kodlu ülkelerden ülkeye giriş yapanlara yönelik zorunlu otel karantinası uygulamasını devam ettiren İngiltere’de taciz skandalı yaşandı. Hükümet tarafından belirlenen otellerde kalan 4 kadın, güvenlik görevlileri tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı.
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları kapsamında hükümetin belirlediği karantina otellerinde kalan 4 kadın, güvenlik görevlileri tarafından cinsel tacize uğradığını açıkladı.
"HİÇ KADIN GÖREVLİ YOKTU"
İngiliz medyasında yer alan habere göre, misafirlerin karantina kurallarına uymasını sağlamak için hükümet tarafından görevlendirilen G4S adlı özel güvenlik şirketine bağlı çalışan görevliler, söz konusu kadınlara çeşitli şekillerde taciz uyguladı.
İngiliz medyasına açıklama yapan mağdur kadınlardan biri, bir güvenlik görevlisinin kendisine sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sarılmaya çalıştığını iddia etti.
Başka bir mağdur ise görevlilerin davranışlarından rahatsız olduğunu, ayrıca kaldıkları odanın bir anahtarının da görevlilerde bulunmasından dolayı "güvende hissetmediğini" söyledi. Kadınlar ayrıca otelde "nadiren ya da hiç kadın görevli görmediklerini" ifade etti.
"İDDİALARI ARAŞTIRACAĞIZ"
Hükümet tarafından görevlendirilen özel güvenlik şirketi G4S, iddiaların ardından personelinden "en yüksek davranış standartlarını beklediğini" ve "görevi kötüye kullanma iddialarını araştırdığını" belirtti.
KIRMIZI LİSTEDE 50 ÜLKE VAR
Hükümetin belirlediği koronavirüs seyahat koridorlarındaki kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca otel karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor. Karantina uygulayan kişilerin odalarından çıkamadığı ve yalnızca güvenlik görevlileri eşliğinde günlük egzersiz yapmalarına izin verildiği biliniyor.
Aynı zamanda herhangi bir sipariş teslimatları da görevliler tarafından odalarına getiriliyor. Şu anda İngiltere'nin kırmızı listesinde Türkiye, Hindistan, Pakistan, Brezilya ve Arjantin'in de dahil olmak üzere toplam 50 ülke bulunuyor. Hükümet 30 Haziran'da sonra Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, Moğolistan, Tunus ve Uganda'nın da kırmızı listeye ekleneceğini duyurmuştu.
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