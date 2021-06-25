Son dakika: Rusya'nın tek dozluk Sputnik Light aşısına onay

ÜLKEDE İLK AŞI YAPTIRAN KIRGIZ BAKAN, COVID-19'A YAKALANDI

Geçtiğimiz Şubat ayında iki bileşenli Sputnik V aşısına da onay verilen Kırgızistan'da aşılamalar 29 Mart'ta başlamış ve aşıyı olan ilk kişi Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev olmuştu. Beyşenaliyev'in korona virüse yakalandığı ise bugün duyurulmuştu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Beyşenaliyev'in uzaktan çalıştığı kaydedilmişti.