Gürcistan Başbakanı Garibaşvili İrakli: Türkiye Gürcistan'ın stratejik ortağı ve bir numaralı ticaret ortağı
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili Gürcistan Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan'ın stratejik bir ortağı olduğunu belirterek, "Gürcistan'ın Türkiye ile ilişkileri maksimum düzeyde etkinleştirildi. Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı ve bir numaralı ticaret ortağı" dedi.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan Parlamentosu'na yıllık raporunu ve ülkenin kalkınma planını sunduğu sırada kendisine stratejik ortaklarla ilişkiler hakkında Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze'nin sorusuna yanıt olarak, Türkiye'nin Gürcistan'ın stratejik bir ortağı olduğunu kaydetti. Garibaşvili, Türkiye ile ticaret cirosunu 3 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirterek, "Gürcistan'ın Türkiye ile ilişkileri maksimum düzeyde etkinleştirildi. Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı ve bir numaralı ticaret ortağı. Türkiye ile ticaret ciromuzu 3 milyar dolara çıkarmak istiyoruz ve bu önümüzdeki yıllarda görevlerimizden biri olmalı" ifadelerini kullandı.
"AZERBAYCAN-TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ÜÇLÜ FORMATINDA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"
Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti aktaran Garibaşvili, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu ilişkilerde olumlu dinamikler gözlemlenmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan üçlü formatında görüşmeler yapıyoruz. Gürcistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bu yıl bir toplantısının yapılması planlanıyor" dedi.
"BİZİM İÇİN ASIL ÖNCELİK KOMŞU ÜLKELERLE BARIŞ VE İSTİKRARDIR"
Konuşmasında, 12 Haziran'da Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla Azerbaycan'da tutuklu bulunan 15 Ermenistan vatandaşının, Ağdam bölgesindeki mayınlar karşılığında takas edilmesinde ülkesinin arabuluculuğuna da değinen Garibaşvili, Gürcistan'ın sürece doğrudan katılımıyla arabuluculuğun başarılı bir olarak devam ettirilebileceğini kaydetti. Garibaşvili, "Dost ülkelere sunduğumuz diyalog platformu, Gürcistan'ın kendisini bölgede barış ve istikrarın ana başlatıcılarından biri haline getirmesi için eşsiz bir fırsattır. Gürcistan, bölgede dengeli politikasını sürdürüyor. Bizim için asıl öncelik komşu ülkelerle barış ve istikrardır. Dengeli politikanın başarılarından biri de ABD'nin desteği ve Gürcistan'ın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani anlaşmadır. Bu gerçekten eşi benzeri olmayan bir olaydır. İnsani anlaşma, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine hizmet ediyor. Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında başarılı bir arabuluculuk yaptı. Gürcistan daha önce hiç böyle bir rol oynamamıştı. Bu tür roller genellikle büyük devletlere verilir. Bu, her iki ülkenin liderlerinin, Gürcistan'a duydukları güvenin bir ifadesidir. Buna karşılık, Gürcistan'ın bu süreçte arabulucu bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyorum" İfadelerini kullandı.
"YOLCULUK SÜRESİ 8 SAAT YERİNE, 4 SAATE İNECEK"
Ayrıca Azerbaycan-Gürcistan sınırından Türkiye'ye yol yapımının önemine dikkat çeken Garibaşvili, "Doğru yapılan yatırımlar sayesinde, Gürcistan'da devlet ve uluslararası yolların durumu iyileşiyor. Modern güvenlik standartlarını karşılayacak olan Kırmızı Köprü-Sarp karayolunun yapımı tamamlandığında yolculuk süresi 8 saat yerine, 4 saate inecek" dedi.
Garibaşvili, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinde inşaat çalışmalarının yaklaşık yüzde 82'si tamamlandığına da değindi.
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